Политолог: зря защита Никиты Белых ссылается на его здоровье, ведь здоровье не мешало ему брать взятки

1 Февр. 2018 2018-02-02T02:07:53+03:00

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Эксперты поделились с «Комсомольской правдой» мнением о решении Пресненского суда Москвы приговорить экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам тюрьмы. Так, директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал этот приговор «нормальным». При этом он отметил, что зря защитники бывшего чиновника ссылается на болезненное состояние своего клиента, ведь здоровье не мешало ему брать взятки.

- Приговор в рамках закона. Понятно, что группа поддержки Никиты Белых пытается представить его жертвой чуть ли не режима. Однако же он был губернатором Кировской области, а значит, являлся составной частью этого самого режима. Приговор нормальный. <…> По поводу того, что защита Никиты Белых часто ссылается на его болезненное состояние, можно только сказать, что это болезненное состояние не мешало ему совершать преступления. Поэтому данный аргумент, как я думаю, не должен работать. Хотя конечно следить за его здоровьем необходимо, - сказал Мухин в эфире Радио «Комсомольская правда».

А вот политтехнолог Олег Ведутов считает, что суд вынес «очень жесткий приговор». При этом он заметил, что решение по делу Никиты Белых было вынесено достаточно быстро.

- Приговор очень жесткий. По другим губернаторам, задержанным по похожим подозрениям, решения еще не приняты, хотя они и были задержаны раньше экс-главы Кировской области, - заявил наш эксперт.

Напомним, процесс по делу Никиты Белых начался 22 августа прошлого года. А 1 февраля Пресненский суд Москвы приговорил экс-чиновника к восьми годам лишения свободы и к штрафу в 48 миллионов рублей.

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