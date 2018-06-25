2018-06-25T16:16:05+03:00
Политика

Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей

Кроме того, лидеры России и Турции договорились о сотрудничестве по Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин (слева) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент России Владимир Путин (слева) и турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В понедельник, 25 июня, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, в ходе состоявшегося разговора стороны подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей между Москвой и Анкарой. «Отмечен приоритетный характер стратегических совместных проектов в сфере энергетики – строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток"», - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также в ходе беседы российский и турецкий лидеры условились поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования.

Кроме того, Путин еще раз поздравил своего собеседника с победой на президентских выборах, которые прошли в Турции в минувшее воскресенье, 24 июня, и пожелал ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее глава нашего государства направил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю его переизбрания на высший государственный пост. При этом Владимир Путин отметил, что результаты прошедшего в республике голосования свидетельствуют о большом политическом авторитете нынешнего лидера страны.

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