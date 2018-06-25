2018-06-25T18:47:22+03:00
Политика

Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова

Также омбудсмен намерена встретиться на Украине с членами экипажа судна «Норд»
Дарья ИВАШКИНА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В понедельник, 25 июня, стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ближайший вторник посетит в СИЗО Киева осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова, чтобы оценить, как соблюдаются его права в следственном изоляторе украинской столицы. Как уточнили в пресс-службе омбудсмена, Одинцов входит в списки, переданные друг другу Москальковой и ее украинской коллегой Людмилой Денисовой.

Между тем российский омбудсмен намерена также встретиться на Украине и с членами экипажа судна «Норд», задержанного в Азовском море в марте этого года.

«Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках», - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте российского омбудсмена.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились посетить по 34 заключенных в России и на Украине.

Что касается Максима Одинцова, то в феврале 2016 года суд в Киеве признал его и Александра Баранова виновными в государственной измене и дезертирстве и приговорил их к 14-ти и 13-ти годам лишения свободы соответственно.

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