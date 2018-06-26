2018-06-26T09:12:11+03:00
Политика

Москалькова прибыла в Киев для встречи с заключенными

Российский омбудсмен планирует поговорить с военнослужащим Максимом Одинцовым и членами экипажа судна "Норд"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский омбудсмен Татьяна МоскальковаРоссийский омбудсмен Татьяна МоскальковаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во вторник, 26 июня, прибыла в Киев для встречи с осужденными на Украине гражданами РФ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что омбудсмен планирует посетить обвиненного в госизмене военнослужащего Максима Одинцова, который был похищен из Крыма в ноябре 2016 года, и членов экипажа задержанного судна "Норд". По словам уполномоченного, она намерена просить освобождения российских моряков, поскольку они не совершали никакого преступления.

"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. <...> Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа [украинского омбудсмена] Людмилы Денисовой, понятно, что она ходатайствует и не против", - цитирует ТАСС Москалькову.

Напомним, что женщины договорились посетить по 34 заключенных в России и на Украине. В рамках этого процесса президент незалежной Петр Порошенко даже отменил запрет на въезд Москальковой в страну.

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