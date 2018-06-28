Место и дата встречи Путина и Трампа будут объявлены в 15:00 мск

СЕГОДНЯ 14:12 2018-06-28T14:12:39+03:00

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Место и дата встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут объявлены в четверг, 28 июня, в 15:00 по московскому времени. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Объявление будет в три часа", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал отвечать на вопрос о том, пройдет ли двусторонним саммит в Финляндии, как пишут об этом многие СМИ, передает "Интерфакс".

Напомним, что Россия и США договорились одновременно предоставить журналистам информацию о готовящейся встрече.

На данный момент уже известно, что мероприятие продлиться несколько часов. Так, встреча лидеров, вероятнее всего, начнется в середине дня, а после Трамп и Путин уединятся для переговоров. После этого, по традиции, должен состояться совместный рабочий завтрак и пресс-конференция, на которой будет подписан итоговый документ, передает сайт kp.ru.