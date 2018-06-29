Стрельбу в редакции Capital Gazette в Мэриленде не считают терактом

СЕГОДНЯ 00:11 2018-06-29T00:20:48+03:00

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Полиция исключила версию о теракте в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд), где в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette, по предварительной информации, погибли пять человек, еще около 20 ранены. По словам представителей местных правоохранительных органов, это был «локальный инцидент».

Между тем, по данным телеканала Fox News, «стрелок» мог быть не один, и сейчас стражи порядка разыскивают его вероятных сообщников, здание редакции обыскивается.

Как сообщал сайт kp.ru, в четверг, 28 июня, вооруженный человек открыл огонь по людям в офисе Capital Gazette. Позже один из сотрудников издания Фил Дэвис написал на своей странице в Twitter: «Нет ничего ужаснее, чем, сидя под столом, слышать, как людей расстреливают, а преступник перезаряжает оружие». Он считает, что стрелок был один.

Ранее стало известно, что полиция задержала подозреваемого – бывшего сотрудника газеты.