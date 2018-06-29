Стало известно имя предполагаемого стрелка в Мэриленде, напавшего на редакцию газеты

СЕГОДНЯ 05:13 2018-06-29T05:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

К этому часу полиции удалось установить личность мужчины, задержанного по подозрению в расстреле сотрудников редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд), передает NBC News. Телеканал уточняет, что идентифицировать предполагаемого стрелка помогли современные технологии распознавания лиц.

Кроме того, стражи порядка уверены, что убийца атаковал офис издания намеренно: по версии следствия, мотивом преступления стала месть. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции штата.

Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN назвал имя задержанного: по его данным, это житель Мэриленда Джэррод Уоррен Рамос, который в 2012 году обвинял газету в клевете. Тогда же, шесть лет назад, мужчина подавал в суд на Capital Gazette, однако иск даже не стали рассматривать.

Напомним, 28 июня вооруженный человек открыл огонь по людям в офисе издания, его жертвами стали пять человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести, все госпитализированы. Версию о теракте полиция отмела практически сразу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция не может установить личность задержанного аннаполисского стрелка - он срезал себе подушечки пальцев

Трагический расстрел в США обрастает все новыми загадочными подробностями. Преступник устроивший бойню в редакции "Кэпитал Гэзет" в Аннаполисе (Штат Мэриленд), был задержан, но пока полиция так и не может установить личность этого человека. Нападение на редакцию произошло после обеда, когда бандит ворвался в здание с дробовиком и открыл беспорядочный огонь. Убийца имел при себе целый арсенал, но сдался полиции без боя (подробности).