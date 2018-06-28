2018-06-29T00:17:58+03:00
Происшествия

Пятеро погибших: В редакции американской газеты Capital Gazette произошла стрельба

В результате происшествия погибли пятеро, по меньшей мере двадцать ранены, стрелок задержан [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельбаВ редакции американского издания Capital Gazette произошла стрельбаФото: REUTERS
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В четверг, 28 июня, в редакции американского газеты Capital Gazette произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, 22 получили ранения разной степени тяжести.

Стрельба в Мэриленде.Четверо погибших, 20 ранено

Инцидент произошел в столице американского штата Мэриленд, городе Аннаполисе. Как сообщил шериф округа Анн-Арандел Рон Бэйтман, подозреваемого в вооруженном нападении задержали за пределами редакции.

Сотрудники издания были эвакуированы. В здании редакции проводится обыск, сообщает телеканал Fox news.

Журналисты газеты, в редакции которой произошла стрельба Фото: REUTERS

Журналисты газеты, в редакции которой произошла стрельбаФото: REUTERS

По данным газеты Baltimore Sun (ей принадлежит Capital Gazette), при стрельбе также пострадали много человек.

Полиция округа Анн-Арандел подтвердила информацию о случившемся.

"Подтверждаем ситуацию с активной стрельбой по адресу 888 Бестгейт-роуд в Аннаполисе. Здание эвакуировано. Офицеры продолжают обыскивать здание", — сообщается в микроблоге полиции в Twitter.

Район оцеплен Фото: REUTERS

Район оцепленФото: REUTERS

Другие подробности инцидента, включая личность стрелка, пока не раскрываются.

Очевидец, который сидел в сеседнем кабинете, за стеклянной дверью, написал в твиттер: "Ничего не может быть ужаснее, чем, сидя под столом, слышать, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие».

Позже полиция сделала заявление, что стрелков могло быть несколько, а задержанный мужчина оказался бывшим сотрудником редакции, в которой была устроена стрельаба.

Версию теракта спецслужбы отмели, назвав трагическое происшестивие местным локальным инцидентом.

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