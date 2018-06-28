Пятеро погибших: В редакции американской газеты Capital Gazette произошла стрельба

28 Июнь 22:54 2018-06-29T00:17:58+03:00

В результате происшествия погибли пятеро, по меньшей мере двадцать ранены, стрелок задержан [видео]

Изменить размер текста: A A

В четверг, 28 июня, в редакции американского газеты Capital Gazette произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, 22 получили ранения разной степени тяжести.

Стрельба в Мэриленде.Четверо погибших, 20 ранено

Инцидент произошел в столице американского штата Мэриленд, городе Аннаполисе. Как сообщил шериф округа Анн-Арандел Рон Бэйтман, подозреваемого в вооруженном нападении задержали за пределами редакции.

Сотрудники издания были эвакуированы. В здании редакции проводится обыск, сообщает телеканал Fox news.

Журналисты газеты, в редакции которой произошла стрельбаФото: REUTERS

По данным газеты Baltimore Sun (ей принадлежит Capital Gazette), при стрельбе также пострадали много человек.

Полиция округа Анн-Арандел подтвердила информацию о случившемся.

"Подтверждаем ситуацию с активной стрельбой по адресу 888 Бестгейт-роуд в Аннаполисе. Здание эвакуировано. Офицеры продолжают обыскивать здание", — сообщается в микроблоге полиции в Twitter.

Район оцепленФото: REUTERS

Другие подробности инцидента, включая личность стрелка, пока не раскрываются.

Очевидец, который сидел в сеседнем кабинете, за стеклянной дверью, написал в твиттер: "Ничего не может быть ужаснее, чем, сидя под столом, слышать, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие».

Позже полиция сделала заявление, что стрелков могло быть несколько, а задержанный мужчина оказался бывшим сотрудником редакции, в которой была устроена стрельаба.

Версию теракта спецслужбы отмели, назвав трагическое происшестивие местным локальным инцидентом.

Дональд Трамп: "Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп рассказал, почему ФБР не смогло предотвратить стрельбу в школе Флориды

По словам хозяина Белого дома, в настоящее время спецслужбы слишком заняты расследованием «российского вмешательства» (подробности)

КСТАТИ

Бойня в Лас-Вегасе стала самым кровавым расстрелом в современной истории США

Жертвами стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе стали 50 человек, по меньшей мере 406 пострадавших доставили в больницы (подробности)