Рэпер XXXTentation предвидел свою смерть в последнем клипе

СЕГОДНЯ 11:15 2018-06-29T11:16:05+03:00

В нём исполнитель "восстаёт из мёртвых" и разговаривает с дьяволом [видео]

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28 июня в сети опубликовали посмертный 6-минутный ролик 20-летнего XXXTentation на композицию SAD!. Это его последняя работа, в которой он сыграл собственную смерть.

В музыкальном клипе Джасей Дуэйн Онфрой (настоящее имя американского исполнителя) ведёт диалог с дьяволом, восстаёт из гроба на своих похоронах, после чего начинает драться сам с собой.

- Миру необходимы перемены, люди должны научиться любить и находить компромиссы вместо того, чтобы разрушать, - написано в субтитрах к клипу.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что сообщение о гибели рэпера появилось в ночь на 19 июня. На него совершили покушение в Маями, после чего он умер в местной больнице от полученных ранений, перед этим он впал в кому.

После случившегося правоохранительным органом удалось задержать одного из подозреваемых в нападении. Им оказался Дедрик Уильямс, которому предъявили обвинения в убийстве первой степени, в нарушении условий испытательного срока и автомобильной краже. Его задержали без возможности выхода под залог.