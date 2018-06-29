2018-06-29T13:19:08+03:00
В мире

Россия подала иск в ВТО на решение США увеличить пошлины на металлы

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россия подала иск в ВТО на США за поднятие пошлин на сталь и алюминийРоссия подала иск в ВТО на США за поднятие пошлин на сталь и алюминийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская Федерация оспорит во Всемирной торговой организации недавнее увеличение Соединенными штатами Америки экспортных пошлин на ввоз стали и алюминия. Как заявил министр экономического развития Максим Орешкин, Москва уже подала в ВТО соответствующий иск.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия", — цитирует министра пресс-служба Минэкономразвития.

Со слов главы ведомства, первая стадия разрешения спора между сторонами предусматривает предварительные консультациии, чтобы они могли урегулировать разногласия.

В марте 2018 года США приняли решение увеличить экспортные пошлины на импорт стали и алюминия на 25% и 10% соответственно. С 1 июня введенные торговые ограничения вступили в силу.

Данные меры серьезно ударили по интересам стран-экспортеров, среди которых Канада, Мексика, ЕС и Россия. В Европе расценили действия Вашингтона, как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны и ввели ряд ответных действий в отношении заокеанских товаров.

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