СЕГОДНЯ 20:25 2018-06-29T20:25:20+03:00

Доллар за доллар: Канада введет ответные пошлины на товары из США с 1 июля Фото: REUTERS

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Канада установит ответные пошлины на импортируемые из США товары с 1 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел страны.

Предполагается, что на американские сталь, алюминий и другую продукцию будет введен сбор на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов (12,6 млрд долларов США). При этом ставка составит от 15% до 25%.

«У Канады нет другого выбора, кроме как ответить умеренными, полностью взаимными мерами по принципу «доллар за доллар», - отметил министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в эфире местного телевидения.

Она подчеркнула, что пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация президента США Дональд Трампа не отменит ввозной сбор на сталь и алюминий из Канады.

По словам Фриланд, действия Оттавы оправданы в рамках Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), а также в рамках Всемирной торговой организации.

«Наши действия являются ответными. Действия США незаконны в рамках ВТО и НАФТА, поэтому мы и подали туда иски», - добавила Фриланд.

Кроме того, канадские власти намерены предоставить своим производителям стали и алюминий финансовую помощь в размере 2 млрд канадских долларов (около 1,5 долларов США).

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп подписал указ о введении протекционистского сбора на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Ряд ключевых партнеров Вашингтона получили отсрочку для проведения переговоров, однако с 1 июня пошлины вступили в силу и для них.