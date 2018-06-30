СЕГОДНЯ 17:59 2018-06-30T17:59:50+03:00

Утверждается, что новая ПКР сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 км

Изменить размер текста: A A

Украина создаст «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету уже в следующем году. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, новая ракета сможет поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров и станет «психологическим» фактором воздействия на Россию.

«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны», - подчеркнул Бадрак в интервью изданию «Апостроф».

При этом эксперт был вынужден признать, что военно-морские силы Украины комплектуются и финансируются «по остаточному принципу», что неблагоприятно сказывается на их состоянии.

«Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать», - добавил Бадрак.

Как сообщал сайт «КП», об испытаниях украинской крылатой ракеты собственной разработки стало известно еще в январе. Внешне изделие напоминает советскую противокорабельную крылатую ракету Х-35, первые пуски которой осуществлялись в 80-х годах прошлого века.

Ранее в Киеве заявили, что военно-морской флот Украины не может противостоять России в Азовском море.