Трамп и Трюдо провели телефонные переговоры

30 Июнь 22:33 2018-06-30T22:54:51+03:00

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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двусторонние торгово-экономические отношения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Дональд Трамп прошлым вечером провёл переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо, обсуждались торговля и другие экономические вопросы», - заявила представитель американской администрации.

В свою очередь телеканал CBC уточняет, что канадский премьер начал переговоры с того, что выразил президенту США соболезнования в связи с недавним расстрелом редакции газеты в Аннаполисе (штат Мэриленд), жертвами которого стали пять человек.

Затем Трюдо перешел к торгово-экономическим темам. В частности, он довел до сведения Трампа, что предпринятые ранее канадским правительством ограничительные меры в отношении импортных американских товаров являются вынужденным ответом на действия Вашингтона.

Как сообщал сайт «КП», в начале марта Дональд Трамп подписал указ о введении заградительных сборов на импортные сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Ряд ключевых партнеров США, включая Канаду, получили отсрочку для проведения переговоров, которые окончились безрезультатно. В итоге с 1 июня пошлины вступили в силу и для них.

В ответ канадское правительство приняло решение о введении взаимных пошлин на товары из США, которые должны вступить в силу уже с 1 июля. Также Оттава анонсировала меры по финансовой поддержке национальных производителей стали и алюминия.