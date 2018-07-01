Погода в Москве на 1 июля 2018 года: ожидаются кратковременный дождь, гроза и сильный ветер

СЕГОДНЯ 07:05 2018-07-01T07:05:07+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 1 июля 2018 года. Как и предупреждали специалисты, в эти выходные в столицу пришли дожди. Вот и в воскресенье без осадков не обойдется: в городе ожидается кратковременный дождь, местами сильный, а в некоторых районах не исключена и гроза.

При этом в городе будет уже не так жарко, как в последних числах июня: воздух прогреется только до +25…+27 градусов. Ветер же будет дуть юго-восточный и восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 2 июля, столбики термометров опустятся до +15…+17 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток местами также возможен кратковременный дождь с грозой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, погода в нынешнем июне была весьма переменчива. Так, еще в конце мая в Москве резко похолодало, а пик этого похолодания пришелся как раз на первый день календарного лета. Температура воздуха 1 июня на пять - шесть градусов отставала от нормы.

А во второй половине месяца в столице стало по-настоящему жарко: температура уже не отставала, а зашкаливала за климатические нормы на пять - восемь градусов. В последний же день июня погода в мегаполисе все-таки испортилась: на город обрушилась сильнейшая гроза и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду.