Глава МВД Германии уходит в отставку из-за разногласий с Меркель

СЕГОДНЯ 01:27 2018-07-02T01:27:54+03:00

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Министр Внутренних дел ФРГ и председатель Христианско-социальной партии (ХСС) Хорст Зеехофер намерен уйти в отставку с обоих постов из-за разногласий с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросам миграционной политики.

Зеехофер заявил о своем намерении на заседании президиума партии ХСС, которое проходило в воскресенье в Мюнхене, сообщает агентство DPA. По данным издания, этот шаг стал ответной реакцией на нежелание Меркель ввести односторонний контроль на границах Германии, чтобы уменьшить прибытие мигрантов.

В рядах ХСС эта новость вызвала опасения, что хрупкая коалиция Германии может развалится, что приведет к досрочному завершению четвертого срока Меркель на посту главы правительства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 30 июня Меркель обсудила с Зеехофером миграционную политику страны и достигнутые в Брюсселе на саммите ЕС договоренности по мигрантам. Канцлер Германии в течение двух часов убеждала главу МВД, что ЕС принял исчерпывающие решения и закрывать границы нет необходимости.