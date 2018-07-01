Меркель обсудила с главой МВД ФРГ решение саммита ЕС по мигрантам

СЕГОДНЯ 06:30 2018-07-01T06:42:02+03:00

Канцлер Германии около двух часов пыталась убедить министра, что закрывать границы не придется

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Поздно вечером в субботу, 30 июня, вернувшаяся из Брюсселя Ангела Меркель обсудила с главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером миграционную политику страны и достигнутые на саммите ЕС договоренности по мигрантам.

Канцлер Германии приняла министра в своей резиденции, беседа длилась около двух часов. По данным агентства DPA, Меркель попыталась убедить Зеехофера, что лидеры стран Евросоюза приняли исчерпывающие решения и закрывать границы не придется. Глава немецкого МВД ранее настаивал на такой мере.

Ожидается, что подробности разговора канцлера с министром и к чему они в итоге пришли, станет известно позже в воскресенье, 1 июля.

Как писал сайт kp.ru, 28 июня главы европейских государств собрались в Брюсселе, чтобы выработать единый подход к решению миграционного кризиса. В итоге после 15-часовых переговоров лидеры стран Евросоюза все же достигли соглашения. В частности, они договорились о создании центров контроля мигрантов в Европе.