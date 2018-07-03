2018-07-03T10:31:02+03:00
Происшествия

Власти Таиланда рассказали о состоянии обнаруженных в пещере 12 школьников

Игроки юниорской футбольной команды и их тренер все еще остаются под землей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасатели продолжают откачивать воду и расчищать проходыСпасатели продолжают откачивать воду и расчищать проходыФото: REUTERS
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Состояние обнаруженных накануне в тайской пещере 12 игроков местной юниорской футбольной команды и их 25-летнего тренера оценивается как удовлетворительное. Такое заявление сделала губернатор Хуахина Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Напомним, что школьники в возрасте 11-16 лет отправились в пещеры еще десять дней назад, но в результате ливней проход оказался затоплен. Все это время подростков и тренера искали спасатели, а родственники пропавших дежурили у места происшествия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обнаружить футбольную команду удалось лишь в понедельник, 2 июля. Все 13 человек живы, но истощены настолько, что испытывают проблемы с передвижением. На данный момент они все еще остаются в пещере.

Члены футбольной команды и их тренер остаются в пещере Фото: REUTERS

Члены футбольной команды и их тренер остаются в пещереФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Медики уже осмотрели пострадавших и не выявили серьезных проблем со здоровьем. Состояние большинства ребят оценивается как "зеленое", имена лишь нескольких человек были помечены "желтым".

Сейчас в дальней камере семикилометровой пещеры Тхан Луанг постоянно дежурят боевые пловцы и медики, которые принесли с собой медикаменты, обезболивающие, еду и воду. Врачи помогают детям и их наставнику восстановить силы, что они могли покинуть затопленные проходы.

Сейчас специалисты обучают футболистов погружению. На фоне этого продолжает откачка воды, поиски других выходов их комплекса пещер и возможность бурения. В скором времени школьникам придется проделать сложный путь, который занимает около шести часов. Ожидается, что спасательная операция будет продолжаться еще несколько дней, передает телеканал Thai PBS.

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