2018-07-04T12:31:38+03:00
Туризм

Туроператор «Натали Турс» аннулировал все подтвержденные туры

По словам главы фирмы, это вызвано отказом партнеров от сотрудничества
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
"Натали Турс" аннулировала подтвержденные туры"Натали Турс" аннулировала подтвержденные турыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Туристический оператор"Натали Турс" решил аннулировать все подтвержденные туры своих клиентов. По словам главы фирмы Владимира Воробьева, это вызвано отказом партнеров от сотрудничества.

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания", - сказал Воробьев.

Он отметил, что руководство компании не визит другого выхода из ситуации, кроме как аннулировать подтвержденные туры.

По словам Воробьева, в среду, 4 июля, должно пройти оперативное совещание для решения возникших в компании проблем.

"Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки", - добавил руководитель "Натали Турс" в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, 29 июня "Натали Турс" заявила об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Такое решение объяснялось необходимостью снижения издержек от неполной загрузки чартерных рейсов. По данным Ассоциации туроператоров России, туристы "Натали Турс" испытывают сложности при заселении в гостиницы в указанных странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Натали Турс" отменяет чартеры на курорты: что делать туристам

Один из старейших туроператоров России с 30 июня закрывает чартерные рейсы в Испанию, Турцию, Италию и Грецию. Деньги клиентам обещают вернуть (подробности)

КСТАТИ

Почему разоряются турфирмы?

Низкий спрос на путевки, скачок курса валют или намеренный вывод денег?

Назвать это простой случайностью невозможно. Несколько крупных турфирм обанкротились в самый разгар сезона. Эксперты отрасли и коллеги твердят одно и то же: мол, всему виной плохое состояние экономики. Рентабельность турбизнеса и так была невысокой. А тут еще и скачки курса доллара, снижение спроса. Но так ли все на самом деле? (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи
Япония готовится к встрече Абэ и Путина на ВЭФ в сентябре
В Минсоцтруда рассказали о росте зарплат россиян на 10% за три месяца
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки во Вьетнаме
Путь из Санкт-Петербурга в Архангельск станет в два раза короче
Минэкономразвития рассказало, как будет меняться курс рубля до 2024 года
Ученые назвали самые популярные человеческие сексуальные фантазии
На АЗС в России обнаружили массовый недолив‍ бензина
Иностранных болельщиков интересует, где спит Ленин и где находится «станция с собачками»
Болгария заявила о готовности к реализации «Турецкого потока»
Сборная России готовится к матчу ЧМ с Хорватией: Самедов вернулся в общую группу, Жирков работает индивидуально
Siri прервала речь британского министра, чтобы рассказать ему о Сирии
В России могут ужесточить наказание для пьяных пилотов и авиадебоширов
«Что-то не так в британском королевстве»: Пушков прокомментировал новый инцидент в Солсбери
Авиасообщение между Дамаском и Москвой восстановлено
Застрявшая в пещере футбольная команда здорова и готовится к эвакуации
Посол Швеции отметил высокий уровень проведения Россией ЧМ-2018
Трамп выразил надежду, что США никогда не придется воспользоваться вооруженными силами
Администрация Трампа хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузы
Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива