Туроператор «Натали Турс» аннулировал все подтвержденные туры

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-04T12:31:38+03:00

По словам главы фирмы, это вызвано отказом партнеров от сотрудничества

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Туристический оператор"Натали Турс" решил аннулировать все подтвержденные туры своих клиентов. По словам главы фирмы Владимира Воробьева, это вызвано отказом партнеров от сотрудничества.

"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания", - сказал Воробьев.

Он отметил, что руководство компании не визит другого выхода из ситуации, кроме как аннулировать подтвержденные туры.

По словам Воробьева, в среду, 4 июля, должно пройти оперативное совещание для решения возникших в компании проблем.

"Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки", - добавил руководитель "Натали Турс" в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, 29 июня "Натали Турс" заявила об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Такое решение объяснялось необходимостью снижения издержек от неполной загрузки чартерных рейсов. По данным Ассоциации туроператоров России, туристы "Натали Турс" испытывают сложности при заселении в гостиницы в указанных странах.

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