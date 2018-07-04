Туроператор «Натали Турс» аннулировал все подтвержденные туры
Туристический оператор"Натали Турс" решил аннулировать все подтвержденные туры своих клиентов. По словам главы фирмы Владимира Воробьева, это вызвано отказом партнеров от сотрудничества.
"Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания", - сказал Воробьев.
Он отметил, что руководство компании не визит другого выхода из ситуации, кроме как аннулировать подтвержденные туры.
По словам Воробьева, в среду, 4 июля, должно пройти оперативное совещание для решения возникших в компании проблем.
"Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки", - добавил руководитель "Натали Турс" в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, 29 июня "Натали Турс" заявила об отмене с 30 июня чартерных программ в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Такое решение объяснялось необходимостью снижения издержек от неполной загрузки чартерных рейсов. По данным Ассоциации туроператоров России, туристы "Натали Турс" испытывают сложности при заселении в гостиницы в указанных странах.
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