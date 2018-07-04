Клиенты "Натали Турс" будут вывезены из-за рубежа до конца недели
Один из старейших туроператоров России "Натали Турс", который накануне аннулировал все подтвержденные туры, пообещал вывезти оставшихся за рубежом клиентов до конца текущей недели. Такое заявление сделал основатель и глава компании Владимир Воробьев.
"Половина из тех, кто был завезен чартерными рейсами, уже вывезены. Остаются рейсы в субботу и воскресенье. На этом туристы на чартерах будут вывезены", - сказал он.
По словам предпринимателя, речь идет о примерно 300-400 клиентах, которые покинут курорты на чартерных и регулярных рейсах, передает "Интерфакс".
Напомним, что 30 июня "Натали Турс" отменил все свои чартеры в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, пообещав вернуть деньги за несостоявшийся отпуск. Тогда в руководстве компании заверили, что все не так страшно, и подобные меры необходимы для снижения издержек от падения спроса на такие рейсы.
Между тем, через несколько дней клиенты этого туроператора начали жаловаться, что их не заселяют в отели и отказывают в трансфере, поскольку средства так и не были перечислены.
Уже 4 июля Владимир Воробьев объявил, что аннулирует все ранее подтвержденные туры, передает сайт kp.ru.