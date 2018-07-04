2018-07-04T16:51:29+03:00
Туризм

Клиенты "Натали Турс" будут вывезены из-за рубежа до конца недели

Речь идет о примерно 300-400 туристах, которые покинут курорты в субботу и воскресенье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 400 туристов «Натали Турс» вывезут из-за рубежа до конца неделиОколо 400 туристов «Натали Турс» вывезут из-за рубежа до конца неделиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Один из старейших туроператоров России "Натали Турс", который накануне аннулировал все подтвержденные туры, пообещал вывезти оставшихся за рубежом клиентов до конца текущей недели. Такое заявление сделал основатель и глава компании Владимир Воробьев.

"Половина из тех, кто был завезен чартерными рейсами, уже вывезены. Остаются рейсы в субботу и воскресенье. На этом туристы на чартерах будут вывезены", - сказал он.

По словам предпринимателя, речь идет о примерно 300-400 клиентах, которые покинут курорты на чартерных и регулярных рейсах, передает "Интерфакс".

Напомним, что 30 июня "Натали Турс" отменил все свои чартеры в Испанию, Италию, Грецию и Турцию, пообещав вернуть деньги за несостоявшийся отпуск. Тогда в руководстве компании заверили, что все не так страшно, и подобные меры необходимы для снижения издержек от падения спроса на такие рейсы.

Между тем, через несколько дней клиенты этого туроператора начали жаловаться, что их не заселяют в отели и отказывают в трансфере, поскольку средства так и не были перечислены.

Уже 4 июля Владимир Воробьев объявил, что аннулирует все ранее подтвержденные туры, передает сайт kp.ru.

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