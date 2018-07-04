Скандал с пиарщицей "Леруа Мерлен": в Сети сомневаются в увольнении Галины Паниной

СЕГОДНЯ 21:25 2018-07-04T21:27:36+03:00

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Несмотря на отчаянные извинения руководства французской компании "Леруа Мерлен" за высказывания своего уже бывшего PR-директора Галины Паниной, пользователи социальных сетей скептически отнеслись к сообщению о ее увольнении.

Напомним, вскоре после размещения в Facebook пиарщицы скандального поста стало известно о ее временном отсранении от работы в сети магазинов. А уже 4 июля в руководстве компании заявили, что женщина вовсе оставила должность "по собственному желанию".

Многие интернет-пользователи не поверили в то, что Панину действительно уволили и начали требовать доказательств. Между тем, в России продолжается масштабный бойкот "Леруа Мерлен".

"Пожалуйста, вывесите скан приказа об увольнении. И с какой формулировкой уволена гражданка Панина", - написала Наталья Жалнина под постом с извинениями на странице компании в Facebook.

Ритейлер неоднократно извинялся перед россиянамиФото: facebook.com

Фото: facebook.com

"Нас один раз обманули, второй, оскорбили вдобавок. Отклик на нашу реакцию вялый, "уволенная" даёт противоречивые интервью и комментарии. После всего этого паре фраз "успокойтесь, всё хорошо" никак не верится", - поддержала ее просьбу Александра Хохлова.

Другой пользователей по имени Михаил Барашков вовсе обвинил ритейлера во лжи. Так, она заявил, что позвонил в офис компании, где ему предоставили информацию, несколько отличающуюся от озвученной руководством "Леруа Мерлен".

"Сказали, что с Галиной Паниной соединят только, если я знаю её добавочный номер. То, что такого сотрудника нет, не сказали", - написал он в комментариях под соответствующим постом.

Напомним, что вскоре победы сборной России над командой Испанией в матче ЧМ-2018 по футболу. Галина Панина разместила у себя в Facebook фейковую информацию о том, что наши болельщики якобы сожгли девушку, празднуя успех. Однако негативную реакцию общественности вызвали не сами недостоверные сведения, а употребляемые пиарщицей слова.

Так, женщина назвала россиян "ваткой", а саму запись пометила хэштэгом #победобесие. Аналогичная лексика обычно используется украинскими националистами.

В результате сотни людей объявили бойкот французской сети, и сначала руководство компании спокойно продолжило работать с виновницей скандала и даже приняло ее антикризисный план - публичное покаяние. Но все пошло не так, как задумывалось, передает сайт kp.ru.