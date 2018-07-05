Умер Клод Ланцман - французский журналист и режиссёр

СЕГОДНЯ 14:52 2018-07-05T15:02:00+03:00

Французский режиссер Клод Ланцман скончался в Париже в возрасте 92 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он скончался в своём доме в Париже. Клод Ланцман умер в 92 года

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Автор девятичасового документального фильма "Шоа" об ужасах, который творили нацисты в лагерях смерти, Клод Ланцман умер в четверг, 5 июля, на 93 году жизни.

По поступившим данным, режиссёр скончался дома в Париже, после того, как чувствовал слабость в течение нескольких дней. Его семья подтвердила эту печальную новость.

Об этом сообщает информационное агенство France Press (AFP) на своей официальной странице в twitter.

Картина "Шоа" является самым знаменитым фильмом французского документалиста, над которым он работал 11 лет. Основу фильма составляют интервью с участниками событий, а не архивные видео- и фотоматериалы. В съемках приняли участие выжившие в лагерях смерти, их родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, люди, жившие рядом с лагерями.

Кроме этого, в копилке его документальных фильмов есть такие работы, как "Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов", "Почему Израиль", "Цахал" и другие.