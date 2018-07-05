2018-07-05T15:02:00+03:00
В мире

Умер Клод Ланцман - французский журналист и режиссёр

Он скончался в своём доме в Париже. Клод Ланцман умер в 92 года
Поделиться:
Французский режиссер Клод Ланцман скончался в Париже в возрасте 92 летФранцузский режиссер Клод Ланцман скончался в Париже в возрасте 92 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Автор девятичасового документального фильма "Шоа" об ужасах, который творили нацисты в лагерях смерти, Клод Ланцман умер в четверг, 5 июля, на 93 году жизни.

По поступившим данным, режиссёр скончался дома в Париже, после того, как чувствовал слабость в течение нескольких дней. Его семья подтвердила эту печальную новость.

Об этом сообщает информационное агенство France Press (AFP) на своей официальной странице в twitter.

Картина "Шоа" является самым знаменитым фильмом французского документалиста, над которым он работал 11 лет. Основу фильма составляют интервью с участниками событий, а не архивные видео- и фотоматериалы. В съемках приняли участие выжившие в лагерях смерти, их родственники, бывшие немецкие охранники и офицеры, люди, жившие рядом с лагерями.

Кроме этого, в копилке его документальных фильмов есть такие работы, как "Собибор, 14 октября 1943 года, 16 часов", "Почему Израиль", "Цахал" и другие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Жаркая погода вернётся в Москву 9 июля
Биологи нашли способ восстановить популяцию белых носорогов
Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины
Вратаря украинского футбольного клуба выгнали из команды за поддержку россиян на ЧМ-2018
Сербия закупит у России ЗРК С-300
Европарламент не поддержал предложение обязать онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав
В реакторе бельгийской АЭС обнаружили дефект конструкции
"Газпром" опроверг сообщение "Нафтогаза" об аресте акций корпорации
США могут пригрозить Германии выводом своих войск в ответ на отказ увеличить военный бюджет
В Манбидже произошел взрыв, один человек погиб
Сестра Сенцова навестила его в российской колонии впервые за 4 года
Погибшая экс-участница "Дома-2" за четыре месяца до смерти выложила пророческое фото в своем "Инстаграме"
Руководитель Тюменской области Александр Моор и глава «Роснефти» Игорь Сечин договорились о финансировании соцпроектов в регионе
В Вене вновь осквернили мемориал советским воинам
Украинские шахтеры требуют погашение задолженности по зарплате в 42 млн долларов
Концерн «Калашников» разработал поправки в закон «Об оружии»
Путин не поедет в Сочи болеть за Россию
В Госдуме назвали размер пенсии и зарплаты депутатов
Встреча Путина и Ким Чен Ына: Корейский лидер пока не знает, приедет ли во Владивосток
В московских трамваях "Витязь-М" начнут транслировать анонсы и результаты матчей ЧМ-2018
Стали известны причины смерти экс-участницы «Дома-2» Полины Лобановой
Песков: Кремлю не известно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери
Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и дизель
Дмитрий Медведев поздравил детского писателя Андрея Усачева с 60-летием
Пенсионерам из Подмосковья предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
Эксперт пояснил, о каких возможных «драконовских мерах» в отношении России говорил американский сенатор
Сергей Мазаев рассказал о состоянии гитариста из «Морального кодекса»