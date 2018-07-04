Операция по спасению детей в Таиланде: МЧС России предложило помощь тайским коллегам
МЧС России предложило помочь в операции по спасению детей в Таиланде, где 12 школьников и их тренер оказались заблокированными в пещере Кхао Луанг из-за наводнения.
«МЧС России готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции», - приводит сообщение министерства ТАСС.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, юные футболисты, младшему из которых 11, старшему – 16 лет, и их тренер 23 июня зашли в пещеру, расположенную в заповеднике Понг Пха, но выбраться оттуда не смогли из-за того, что выходы затопило водой после сильных ливней.
Обнаружить пропавших ребят удалось лишь в понедельник, 2 июля. Все живы, но сильно истощены и не могут покинуть пещеру. Их уже осмотрели медики, а спасатели откачивают воду, чтобы дети и тренер смогли выбраться из подземной ловушки.
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