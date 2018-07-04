Операция по спасению детей в Таиланде: МЧС России предложило помощь тайским коллегам

4 Июль 23:59 2018-07-05T00:12:55+03:00

12 юных футболистов и их тренер оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг из-за наводнения Фото: REUTERS

12 юных футболистов и их тренер оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг еще 23 июня, операция по спасению детей в Таиланде продолжается

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МЧС России предложило помочь в операции по спасению детей в Таиланде, где 12 школьников и их тренер оказались заблокированными в пещере Кхао Луанг из-за наводнения.

«МЧС России готово оказать необходимую помощь тайским коллегам в операции по спасению детей, запертых в пещере. В случае официального обращения властей Королевства Таиланд российские спасатели будут направлены для участия в спасательной операции», - приводит сообщение министерства ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, юные футболисты, младшему из которых 11, старшему – 16 лет, и их тренер 23 июня зашли в пещеру, расположенную в заповеднике Понг Пха, но выбраться оттуда не смогли из-за того, что выходы затопило водой после сильных ливней.

Обнаружить пропавших ребят удалось лишь в понедельник, 2 июля. Все живы, но сильно истощены и не могут покинуть пещеру. Их уже осмотрели медики, а спасатели откачивают воду, чтобы дети и тренер смогли выбраться из подземной ловушки.

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В самом крайнем случае школьникам придется остаться в своем плену до окончания сезона дождей – то есть, до октября (подробности).