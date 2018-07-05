Парламент Македонии лишил президента права блокировать переименование страны

СЕГОДНЯ 19:29 2018-07-05T19:29:45+03:00

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Парламент Македонии повторно ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании республики, тем самым лишив президента страны Георге Иванова права наложить вето на данный документ. Такое стало возможно благодаря отдельным пунктам Конституции государства.

В четверг, 5 июля, за принятие соглашения выступили 69 из 120 законодателей. Депутаты от главной оппозиционной консервативной партии воздержались от участия в голосовании, передает агентство Associated Press.

Напомним, что парламент вновь вернулся к данному вопросу после того, как Иванов отказался подписывать одобренные Собранием документы.

12 июня премьер-министр Зоран Заев без согласия главы государства заключил с Грецией соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Уже на следующий день президент наотрез отказался подписывать данный договор, поскольку тот не соответствует конституции и законам страны. По его словам, даже возможное вступление Македонии в Евросоюз и НАТО не может служить оправданием такого поступка, передает сайт kp.ru.

Македония — парламентская республика, и полномочия ее президента ограничены. Так, заключать международные соглашения может не только глава государства, но и правительство.