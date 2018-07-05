2018-07-05T23:48:19+03:00
В мире

Власти Германии договорились по мигрантам

Коалиция решила не отказывать беженцам во въезде в ФРГ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече фракции ХДС/ХСС в БерлинеГлава МВД ФРГ Хорст Зеехофер и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече фракции ХДС/ХСС в БерлинеФото: REUTERS
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Правительству ФРГ удалось договориться по миграционным вопросам. Как рассказала лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес, мигрантам решили не отказывать во въезде в страну, напротив – установить ускоренный порядок рассмотрения заявок на въезд. А для нелегалов, которые уже находятся на немецкой территории, ускорят процедуру получения статуса беженца.

Она добавила, что закон о миграции уже в этом году будет представлен кабинету министров, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер собрался уйти в отставку из-за разногласий с канцлером Германии Ангелой Меркель по вопросам миграционной политики. Он хотел закрыть границы, чтобы перекрыть поток нелегалов в страну и настаивал на этом. Но в понедельник им удалось найти компромиссное решение, и глава МВД передумал увольняться.

В стране появятся транзитные центры, откуда беженцев, зарегистрированных в других странах ЕС, будут отправлять или по месту регистрации, или на их родину. О готовности поддержать миграционную политику ФРГ и приступить к скорейшему возвращению мигрантов в страны их регистрации уже заявили по меньшей мере 14 стран Евросоюза.

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