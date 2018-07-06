Трамп отправил Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней Rocket Man

СЕГОДНЯ 13:32 2018-07-06T13:32:25+03:00

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Президент США Дональд Трамп подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man (Человек-ракета).

Как сообщило издание The Chosun Ilbo, американский президент также отправил северокорейскому коллеге личное письмо. По словам источников, в ходе встречи в Сингапуре 12 июня Трамп и Ким Чен Ын обсудили эту песню, так как в 2017 году лидер США называл главу КНДР «человеком-ракетой». В ответ на вопрос Трампа Ким Чен Ын заявил, что не знает такую песню. Тогда глава Белого дома попросил госсекретаря Майка Помпео передать лидеру Северной Кореи диск и письмо во время его визита в Пхеньян.

Кроме того, подарок должен напомнить Ким Чен Ыну о соглашении по денуклеаризации, подписанном в Сингапуре по итогам саммита.

В пятницу, 6 июля, глава госдепартамента США Майк Помпео прибыл с визитом в Северную Корею. В повестке — обсуждение программы денуклеаризации региона.

Песню Rocket Man Элтон Джон записал в 1972 году. Композиция вошла в список «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone.