Россия выйдет на поле против хорватов на ЧМ-2018 в красной форме

СЕГОДНЯ 16:46 2018-07-06T16:46:20+03:00

Эта экипировка стала счастливой для сборной страны в матчах группового турнира против Саудовской Аравии и Египта

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В российской сборной по футболу определились, в какой форме игроки выйдут на матч 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против Хорватии.

Как следует из информации, размещенной на официальной странице сборной России в Twitter, российская футбольная дружина сыграет в красной экипировке. Вратарский комплект будет синего цвета. Номинально россияне будут хозяевами, поэтому комплект формы будет основной. А он у нашей сборной красного цвета.

«Сыграем с Хорватией в красных футболках! Вратарь - в синем», - приводится в сообщении.

7 июля сборная России на стадионе «Фишт» в Сочи поборется с командой Хорватии за выход в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018. Как рассказал 6 июля журналистам главный тренер россиян Станислав Черчесов, футболисты активно готовятся с встрече с хорватами и досконально изучают их тактику и слабые стороны.

К слову, на мундиале россияне выходили на поле в форме красного цвета в победных матчах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). В белой форме их обыграли футболисты из Уругвая, но в этой же экипировке им удалось отправить домой в 1/8 финала грозную сборную Испании.