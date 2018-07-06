2018-07-06T17:10:17+03:00
В мире

Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*

Как оказалось, смертный приговор был приведен в исполнение в небольшой светлой комнате с синими шторами [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Место казни основателя запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, экстремистской секты «Аум Синрике» Секо АсахарыМесто казни основателя запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, экстремистской секты «Аум Синрике» Секо АсахарыФото: REUTERS
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СМИ показали место казни основателя запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахары и еще шестерых человек, считавшихся руководителями этой организации.

Судя по опубликованным кадрам, глав тоталитарной секты казнили в небольшой ничем не примечательной светлой комнате с синими шторами. Именно в эту комнату приговоренных к высшей мере наказания привели с завязанными глазами после того, как они выслушали решение суда, передает Reuters.

Показано место казни лидера секты Аум Синрикё .

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, казнь через повешение прошла рано утром в пятницу, 6 июля, в Японии. Сначала был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Секо Асахару (настоящее имя Тидзуо Мацумото), который был задержан еще в мае 1995 года. Кстати, к моменту казни осужденному исполнилось 63 года. Затем же казнили еще шесть человек, считавшихся руководителями организации.

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