Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*
СМИ показали место казни основателя запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахары и еще шестерых человек, считавшихся руководителями этой организации.
Судя по опубликованным кадрам, глав тоталитарной секты казнили в небольшой ничем не примечательной светлой комнате с синими шторами. Именно в эту комнату приговоренных к высшей мере наказания привели с завязанными глазами после того, как они выслушали решение суда, передает Reuters.
Показано место казни лидера секты Аум Синрикё .
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, казнь через повешение прошла рано утром в пятницу, 6 июля, в Японии. Сначала был приведен в исполнение смертный приговор, вынесенный Секо Асахару (настоящее имя Тидзуо Мацумото), который был задержан еще в мае 1995 года. Кстати, к моменту казни осужденному исполнилось 63 года. Затем же казнили еще шесть человек, считавшихся руководителями организации.