Скотланд-Ярд предупредил: расследование отравления в Эймсбери затянется надолго

СЕГОДНЯ 23:31 2018-07-06T23:31:37+03:00

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Мировой общественности не стоит ждать скорых итогов расследования отравления двух британцев в Эймсбери, оно может затянуться на несколько недель и даже месяцев. Об этом предупредил Скотланд-Ярд в очередном заявлении по поводу инцидента.

При этом лондонская полиция отмечает, что это сложное и «быстро продвигающееся» расследование, а участие в нем принимают «около 100 следователей контртеррористического отдела и их коллеги из полиции графства Уилтшир». Сыщики уже допросили несколько «важных свидетелей», а теперь им предстоит изучить множество записей с камер видеонаблюдения, установленных в районах, где пострадавшие могли побывать перед тем, как потерять мознание. А это – свыше 1,3 тысячи часов.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты пришли к выводу, что 45-летний Чарльз Роули и 44-летняя Дон Стёрджес отравились, подержав в руках некий «зараженный предмет». Сейчас этот самый предмет ищут детективы. В районе, где обнаружили пострадавших, проводятся «тщательные и систематические обыски», причем полицейские работают в специальных защитных костюмах, а обычных граждан туда не пускают.

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Аббас ДЖУМА

К расследованию отравления мужчины и женщины в британском городе Эймсбери (примерно в 10 км от Солсбери) подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Таким образом, из обыкновенного передоза у двух наркоманов (ранее в полиции графства Уилтшир сообщили об отравленной партии кокаина или героина) ситуация выливается в очередное «дело Скрипалей». И хоть о «следе Кремля» пока прямо не говорится, в СМИ уже вбросили информацию о том, что жителей Эймсбери отравили тем же веществом, что и британского шпиона и его дочь (подробности).