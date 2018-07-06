Скотланд-Ярд рассказал подробности отравления в Эймсбери

СЕГОДНЯ 09:01 2018-07-06T09:01:08+03:00

Эксперты пришли к выводу, что жертвы отравления в Эймсбери взяли в руки некий «зараженный предмет»

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Скотланд-Ярд накануне распространил заявление, в котором рассказал подробности расследования отравления в Эймсбери и назвал имена пострадавших британцев: это 45-летний Чарльз Роули и его сожительница, 44-летняя Дон Стёрджес. Оба всё ещё остаются в критическом состоянии в больнице соседнего Солсбери.

В заявлении лондонской полиции говорится, что они «подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет». К такому выводу пришли эксперты, проведя «дополнительные тесты взятых у пациентов образцов».

Теперь детективы ищут сам «источник заражения» – тот самый предмет, к которому прикоснулись отравленные. Отмечается, что в районе, где обнаружили пострадавших, проводятся «тщательные и систематические обыски», причем полицейские работают в специальных защитных костюмах, а обычных граждан туда не пускают.

«Безопасность общественности и наших сотрудников по-прежнему имеют важнейшее значение, и обыски будут осуществляться дольше обычного из-за превентивных мер, которые мы должны предпринимать, чтобы гарантировать отсутствие опасности», - цитирует заявление Скотланд-Ярда ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, изначально следователи предположили, что парочка, 30 июня обнаруженная без сознания в одном из жилых домов города, отравилась наркотиками. Однако позже Лондон объявил, что пострадавшие были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери. Правда, мотивов для отравления этих мужчины и женщины сотрудники Скотланд-Ярда пока не обнаружили.

Об инциденте в Эймсбери полицейское управление английского графства Уилтшир сообщило только через несколько дней, 4 июля.

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Аббас ДЖУМА

К расследованию отравления мужчины и женщины в британском городе Эймсбери (примерно в 10 км от Солсбери) подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Таким образом, из обыкновенного передоза у двух наркоманов (ранее в полиции графства Уилтшир сообщили об отравленной партии кокаина или героина) ситуация выливается в очередное «дело Скрипалей». И хоть о «следе Кремля» пока прямо не говорится, в СМИ уже вбросили информацию о том, что жителей Эймсбери отравили тем же веществом, что и британского шпиона и его дочь (подробности).