Делегацию России на церемонии инаугурации Эрдогана возглавит Дмитрий Медведев

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-07T12:31:11+03:00

9 июля в Турции пройдет церемония вступления в должность президента страны победившего на выборах Реджепа Тайипа Эрдогана

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Российскую делегацию на предстоящей церемонии вступления в должность президента Турции действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана возглавит премьер-министр России Дмитрий Медведев. Инаугурация состоится 9 июля в президентском дворце в Анкаре.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 9 июля председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского правительства.

Напомним, внеочередные выборы президента состоялись в Турции 24 июня. По их результатам победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Политик набрал 52,59% голосов турецких избирателей. Основной же соперник Эрдогана Мухаррем Индже заручился поддержкой 30,64% проголосовавших.

Сразу после опубликования официальных результатов голосования, президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на высший пост в стране.