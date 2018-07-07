2018-07-07T16:21:10+03:00
В мире

Спасатели изменили сроки эвакуации школьников из затопленной пещеры в Таиланде

По мнению специалистов, благоприятные погодные условия позволят уже в ближайшие дни вывести детскую футбольную команду на поверхность
Дарья ИВАШКИНА
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Спасатели в пещере Кхао Луанг в ТаиландеСпасатели в пещере Кхао Луанг в ТаиландеФото: REUTERS
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В субботу, 7 июля, стало известно, что спасатели изменили прогноз по срокам эвакуации школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде. Как сообщил бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакона, который руководит операцией по спасению 13 человек, по мнению специалистов, благоприятные погодные условия позволят вывести людей на поверхность уже в ближайшие дни.

«Сейчас и в ближайшие три-четыре дня условия (для эвакуации) идеальны с точки зрения уровня воды, погоды и здоровья мальчиков. Нам необходимо принять четкое решение относительно того, что мы можем сделать», - приводит слова чиновника газета The Nation.

При этом Осоттханакона предупредил, что вода может подняться в том месте, где в настоящее время находятся дети, в результате чего площадь незатопленного участка составил менее десяти квадратных метров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на днях в Таиланде в затопленной пещере нашли пропавшую в июне футбольную команду. Из-за дождей и наводнения 12 детей и их тренер оказались заблокированы под землей на глубине 800 метров. Как предполагалась, школьникам придется остаться в своем плену до окончания сезона дождей - то есть, до октября.

Кстати, помощь в эвакуации детей из пещеры ранее предложил американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск. Он отправил специалистов для помощи в спасении футбольной команды в Таиланде.

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