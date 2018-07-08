Маск предлагает создать мини-субмарину для спасательной операции детей в Таиланде
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, а также компании Tesla, миллиардер Илон Маск предложил создать мини-субмарину для операции по спасению детей в Таиланде. Своим планом изобретатель поделился в микроблоге в Twitter.
По его словам, идея заключается в том, чтобы собрать маленькую подводную лодку, расчитаную на одного ребенка, используя в качестве корпуса трубу для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9.
Маск отметил, что такая конструкция будет достаточно легкой, чтобы ее смогли нести два водолаза, и компактной, чтобы пройти в узких туннелях пещеры Кхао Луанг, в которой оказались заперты 12 таиландских школьников в возрасте от 11 до 16 лет, а также их тренер по футболу.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что американский миллиардер предложил два способа спасения детей. Маск рассказал, что активно обсуждает с экспертами разработку механизмов для спасения юниорской футбольной команды.
Напомним, 3 июля в Таиланде после 10 дней поисков нашли живыми пропавших игроков юношеской футбольной команды, которые зашли в пещеру 23 июня, и не смогли оттуда выбраться из-за продолжительного ливня, который затопил все возможные выходы.
В Таиланде школьники, пропавшие в пещере, обнаружены живыми..В Таиланде благополучно завершилась драма, длившаяся почти 10 дней. 12 подростков из школьной футбольной команды и их тренер, пропавшие в пещере еще 23 июня, найдены живыми.