Маск предлагает создать мини-субмарину для спасательной операции детей в Таиланде

СЕГОДНЯ 04:53 2018-07-08T04:53:15+03:00

Подводную лодку для спасения детей из пещер в Таиланде изобретатель предлагает собрать из деталей ракеты Falcon 9

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Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX, а также компании Tesla, миллиардер Илон Маск предложил создать мини-субмарину для операции по спасению детей в Таиланде. Своим планом изобретатель поделился в микроблоге в Twitter.

По его словам, идея заключается в том, чтобы собрать маленькую подводную лодку, расчитаную на одного ребенка, используя в качестве корпуса трубу для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9.

Маск отметил, что такая конструкция будет достаточно легкой, чтобы ее смогли нести два водолаза, и компактной, чтобы пройти в узких туннелях пещеры Кхао Луанг, в которой оказались заперты 12 таиландских школьников в возрасте от 11 до 16 лет, а также их тренер по футболу.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что американский миллиардер предложил два способа спасения детей. Маск рассказал, что активно обсуждает с экспертами разработку механизмов для спасения юниорской футбольной команды.

Напомним, 3 июля в Таиланде после 10 дней поисков нашли живыми пропавших игроков юношеской футбольной команды, которые зашли в пещеру 23 июня, и не смогли оттуда выбраться из-за продолжительного ливня, который затопил все возможные выходы.