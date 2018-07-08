Медики не нашли признаков отравления у полицейского из Эймсбери

СЕГОДНЯ 03:58 2018-07-08T03:58:38+03:00

У полицейского их Эймсбери не нашли признаков отравления Фото: REUTERS

Здоровью офицера, участвовавшего в расследовании дела об отравлении двух человек в Эймсбери, ничего не угрожает

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У полицейского, прибывшего в больницу Солсбери на обследование из-за участия в расследовании отравления в Эймсбери, не нашли признаков воздействия на него нервно-паралитического вещества. Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Уилтшир.

Отмечается, что офицер был направлен на осмотр из предосторожности.

«Офицер полиции, обратившийся за медицинской помощью в окружную больницу Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, прошел обследование, и его здоровью ничего не угрожает», - цитирует ТАСС заявление полиции.

В управления по охране общественного здоровья Англии ранее заверили, что риск заражения для населения остается низким.

Как сообщал сайт kp.ru, сотрудник полиции вечером 7 июля обратился за помощью в Большую западную больницу в Суиндоне с симптомами, напоминающими отравление. Мужчину вскоре перевели в районную больницу в Солсбери, поскольку там есть возможность проводить соответствующие специализированные анализы.

Напомним, инцидент в Эймсбери произошел в одном из жилых домов, где 30 июня были найдены без сознания 44-летняя Доун Сторджес и 45-летний Чарли Роули. Скотланд-Ярд сообщил о происшествии лишь через пять дней. В Лондоне заявили, что пострадашие были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери.