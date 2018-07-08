2018-07-08T16:35:31+03:00
Политика

Порошенко открыл мемориал в память о погибших украинцах в Польше

При этом украинский лидер выразил надежду на пересмотр отношения поляков к гражданам незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в воскресенье, 8 июля, на церемонии открытия мемориала памяти украинцев в польском селе Сахрынь, выразил надежду на улучшение отношения поляков к гражданам незалежной.

Как заметил политик, в Киеве поддерживают изменение польского закона об Институте национальной памяти. «Мы поддерживаем инициативу пересмотра известных изменений в польское законодательство об Институте национальной памяти и рассчитываем, что будет пересмотрено также положение, которое касается оценки украинцев», - приводит слова Порошенко «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года польский лидер Анджей Дуда подписал закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и заявления о причастности поляков к холокосту. Этот документ вызвал резкую критику на Украине. А в июне в закон были внесены изменения. Так, было решено отменить уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к деятельности нацистов.

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