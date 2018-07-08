США обвинили Россию в желании «дестабилизировать НАТО»

СЕГОДНЯ 19:52 2018-07-08T19:52:31+03:00

Как считает постпред Соединенных Штатов при альянсе, в настоящее время Москва пытается переманить Турцию на свою сторону

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Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон выступила с очередным обвинением в адрес России. По ее мнению, наша страна хочет «дестабилизировать Североатлантический альянс».

Как считает постпред Соединенных Штатов, в настоящее время Москва пытается «переманить» на свою сторону Турцию и других партнеров США по НАТО. «Они пытаются развернуть многих наших союзников. Они хотят дестабилизировать сильнейший в мировой истории оборонный союз, такой как НАТО», - приводит слова Хатчисон телеканал Fox News.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что официальные лица НАТО обеспокоены предстоящей встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Как выяснилось, в альянсе опасаются того, что американский лидер может предпринять шаги, которые не были согласованы с военно-политическим блоком.