2018-07-09T09:12:02+03:00
Политика

В Турции состоится инаугурация Эрдогана

После церемонии вступления в должность будет совершен переход от парламентской формы правления к президентской
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент Турции Реджеп ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 июля, в Анкаре пройдет церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 24 июня был переизбран на очередной срок.

Напомним, что политик получил 52,59% голосов избирателей, тогда как его главный соперник Мухаррем Индже заручился поддержкой лишь 30,64% граждан.

Известно, что церемония вступления в должность начнется в 16:30 по местному времени (совпадает с мск). Сначала Эрдоган присягу в Великом национальном собрании Турции, в после отправится в мавзолей основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка, так же известный, как Аныткабир. Там он по традиции оставит памятную запись в книге почетных гостей.

Ближе к вечеру примерно в 18:00 в президентском дворце пройдет официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской, которого президенту удалось добиться, благодаря проведению реформ. Завершится этот день торжественным ужином, на который прибудут лидеры и высокопоставленные чиновники более двадцати стран, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на этой встрече делегацию России будет возглавлять премьер-министр нашего государства Дмитрий Медведев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство РФ призвало США прекратить преследование российских СМИ
В Росстандарте займутся проблемой недолива топлива на АЗС
Названо имя следующего главного тренера сборной Испании по футболу
Не менее 15 человек пострадали при обрушении балкона в США
Число погибших при аварии на железной дороге в Турции возросло до 24
Вертолет упал на жилые дома в США: известно об одном погибшем
Стал известен состав делегации США на саммите в Хельсинки
ВС Израиля отказались комментировать сообщения об ударе по Сирии
Китайским СМИ запретили выступать с резкой критикой в адрес Трампа
Посольство РФ в США указало на ошибку в опубликованной ЦРУ карте России
Мэй приняла отставку Дэвиса и выразила сожаление по этому поводу
Погода в Москве на 9 июля 2018 года: дождь, гроза и сильный ветер
Власти Японии кремировали тело основателя секты «Аум Синрикё»*
Число жертв ливней в Японии достигло 100 человек
В России разрабатывают самолет для выведения из строя спутников
Пушков: Встреча Путина и Трампа нужна не для ультиматумов
Дзюба и Черышев вошли в символическую сборную открытий ЧМ-2018
Постпред России в ОЗХО прокомментировал отравление в Эймсбери
В Бразилии суд отменил решение об освобождение экс-президента да Силвы
Минфин предлагает отменить пониженный акциз для российских вин
Министр Великобритании по Brexit подал в отставку
Минфин планирует в течение трех лет наращивать расходы на социальную сферу