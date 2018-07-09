В Турции состоится инаугурация Эрдогана

СЕГОДНЯ 09:11 2018-07-09T09:12:02+03:00

После церемонии вступления в должность будет совершен переход от парламентской формы правления к президентской

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В понедельник, 9 июля, в Анкаре пройдет церемония инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который 24 июня был переизбран на очередной срок.

Напомним, что политик получил 52,59% голосов избирателей, тогда как его главный соперник Мухаррем Индже заручился поддержкой лишь 30,64% граждан.

Известно, что церемония вступления в должность начнется в 16:30 по местному времени (совпадает с мск). Сначала Эрдоган присягу в Великом национальном собрании Турции, в после отправится в мавзолей основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка, так же известный, как Аныткабир. Там он по традиции оставит памятную запись в книге почетных гостей.

Ближе к вечеру примерно в 18:00 в президентском дворце пройдет официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской, которого президенту удалось добиться, благодаря проведению реформ. Завершится этот день торжественным ужином, на который прибудут лидеры и высокопоставленные чиновники более двадцати стран, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на этой встрече делегацию России будет возглавлять премьер-министр нашего государства Дмитрий Медведев.