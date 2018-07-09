Операция по спасению детей из пещеры Таиланда получила статус секретности
Спасательный штаб по эвакуации детей из пещеры Тхам Луанг в Таиланде перевели в режим секретности. Участники операции, спасатели и журналисты больше не имеют право публиковать фотографии или видеозаписи действий, которые проводятся во время операции, без разрешения. Как сообщает газета Thai Rath за утечку информации будет назначаться дисциплинарная ответственность.
Напомним, что утром 9 июля из затопленной пещеры был спасен уже 5 ребенок. Очевидцы видели, как мальчика доставили на носилках к машине скорой помощи, которая ждала около пещеры. Водолазы, надев на школьника специальное снаряжение, сопровождали его на протяжении всего пути.
До этого за один день команда водолазов вытащила на поверхность 4 подростков. Сейчас в пещере находятся еще 7 детей вместе со своим тренером. С 23 июня футбольная команда находится в затопленной пещере после того, как внезапно начавшиеся проливные дожди затопили пути отхода.
Спасти любой ценой.Спасатели разрабатывают всевозможные планы эвакуации. Но над группой школьников нависла новая опасность — у них заканчивается кислород