Пятого подростка вывели из затопленной пещеры в Таиланде

СЕГОДНЯ 13:38 2018-07-09T13:47:00+03:00

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Пятый школьник был вызволен из ловушки в затопленной тайской пещере Кхао Луанг после возобновления спасательной операции в понедельник, 9 июля. Опытные водолазы надели на мальчика специальное снаряжение и сопровождали его на протяжении всего пути. Данную информацию подтвердил офицер Военно-морского флота Таиланда.

Истощенному подростку пришлось преодолеть четыре километра, при этом, большая часть подземелья была затоплена, и ребенку приходилось совершать погружения.

Сообщается, что сразу после выхода на поверхность спасенного члена юниорской футбольной команды сопроводили в полевой госпиталь, который расположился прямо около пещеры.

После очевидцы видели, как медики несли юношу на носилках в сторону кареты скорой помощи, передает The Sun.

Спасение детей из пещеры в Тайланде.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что второй этап спасательной операции на севере Таиланда стартовал в понедельник в 11:00 по местному времени (7:00 по мск). Обильные дожди не повлияли на уровень воды в пещере, поэтому команда водолазов продолжила делать то же самое, что в минувшее воскресенье. Тогда за день на поверхность были подняты четыре подростка.

На данный момент в пещере все еще остаются семь юных спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер. Они находятся под землей уже более двух недель - с 23 июня. Именно тогда школьники отправились на небольшую экскурсию, но неожиданно начавшееся наводнение перекрыло им пути к отступлению.