Депутат Верховной рады: у власти на Украине находятся экономические тупицы

СЕГОДНЯ 08:26 2018-07-10T08:27:31+03:00

Ранее «Киевводоканал» предупредил украинских граждан, что подача питьевой воды может быть ограничена или полностью прекращена в некоторых городах и регионах страны

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сейчас у власти в Киеве «находятся экономические тупицы». Такое заявление он сделал в своей передаче на украинском телеканале «112 Украина».

«У власти находятся экономические тупицы. Сегодня «Киевводоканал» объявил, что, возможно, на Украине будет ограничена вода, потому что предприятие «Днепразот» приостанавливает работу... Скажите, у вас есть мозги, чтобы думать за неделю, за месяц? Пока гром не грянет — не перекреститесь», — сказал Рабинович.

Напомним, на прошлой неделе «Киевводоканал» предупредил украинских граждан, что подача питьевой воды может быть ограничена или полностью прекращена в некоторых городах и регионах страны. Это связано с остановкой работы одного из крупнейших украинских предприятий «Днепразот», которое поставляло хлор для обеззараживания воды.

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