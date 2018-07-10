2018-07-10T14:35:59+03:00
В мире

В США перед судом предстал годовалый ребенок мигрантов

Во время слушаний ребенок находился один, без родителей
Екатерина БОЛГОВА
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В американском суде предстал годовалый мальчикВ американском суде предстал годовалый мальчикФото: Алексей БУЛАТОВ
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Годовалый мальчик предстал перед судом в американском штате Аризона. В ходе слушаний ребенок мигрантов был один, без родителей.

Как сообщает ВВС, пока суд рассматривал право ребенка находиться на территории США, он пил из бутылочки и играл с мячом, а в конце громко расплакался. Суд решил поддержать добровольный отъезд ребенка из страны. При этом власти могут выслать малыша в Гондурас, куда ранее отправили его отца.

Судья Джон Ричардсон на слушаниях заявил, что ему неловко спрашивать адвоката, понимает ли его подзащитный суть дела.

«Мне стыдно задавать такой вопрос, потому что я не знаю, кому вы будете это объяснять. Только если предположить, что годовалый ребенок может усвоить закон о миграции», –– сказал судья.

Суд также рассматривал дела еще нескольких несовершеннолетних, один из них показал пять пальцев в ответ на вопрос о том, сколько ему лет.

Напомним, по итогам миграционной политики президента США Дональда Трампа с 19 апреля по 31 мая были разлучены со своими семьями около двух тысяч детей нелегальных мигрантов. Позже американских лидер подписал указ о запрете разлучения семей.

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