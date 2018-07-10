2018-07-10T16:19:04+03:00
В мире

Трамп подготовил «небольшой подарок» для Ким Чен Ына

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майкл Помпео не передал лидеру КНДР диск с песней Rocket Man
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп признался, что подготовил «небольшой подарок» для лидера КНДР Ким Чен Ына. При этом он подтвердил информацию о том, что его предыдущий презент - диск с песней Элтона Джона Rocket Man - северокорейскому главе еще не передали, однако, как заверил хозяин Белого дома, диск рано или поздно дойдет до адресата.

«Они его (диск с песней британского певца) не передали, его передадут в другой раз. У меня также есть небольшой подарок для него, но вы о нем узнаете, когда я его передам», - приводит слова Трампа Reuters.

Напомним, по некоторым данным, идея подарить Ким Чен Ыну диск Элтона Джона возникла у американского президента во время саммита США - КНДР в Сингапуре 12 июня. Тогда, как писали местные СМИ, северокорейский лидер напомнил своему собеседнику про обидное прозвище, которое тот ему дал в прошлом году - «человек-ракета». Хозяин Белого дома выкрутился из щепетильной ситуации, поинтересовавшись у коллеги, не слышал ли он одноименную песню Элтона Джона.

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