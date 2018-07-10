Порошенко пожелал Трампу «вернуть Путина на верный путь»

10 Июль 23:32 2018-07-10T23:37:55+03:00

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Лидер Украины Петр Порошенко надеется, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки «вернет» его «на верный путь».

Об этом Порошенко написал в статье для британского издания Financial Times, к которой поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи президентов России и США. Он отмечает, что эта неделя, начавшаяся с саммита Украина — ЕС в Брюсселе, важна для Незалежной, «когда перед ней возникают веские вызовы для безопасности и стабильности».

«Эта «украинская неделя» направит мощный сигнал, который услышат и в Брюсселе, и за его пределами, прежде всего в Хельсинки», - приводит выдержки из статьи Порошенко его пресс-служба.

Глава соседнего государства подчеркивает: «исходя из нашего согласованного подхода не делать ничего, что касается Украины, без Украины, я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь».

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США заявил, что его встреча с российским лидером может стать «самой легкой» встречей европейского турне. По его мнению, переговоры на саммите НАТО и беседа с британским премьером Терезой Мэй будут сложнее.

Напомним, встреча глав России и США состоится 16 июля в Хельсинки, а местом их переговоров станет дворец президента Финляндии. Как ожидается, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ряд мировых проблем, связанных с ситуацией в Сирии и на востоке Украины, а после переговоров стороны подпишут совместный итоговый документ.