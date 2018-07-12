ООН предложила Японии помощь в ликвидации последствий наводнения‍

СЕГОДНЯ 11:31 2018-07-12T11:31:19+03:00

На данный момент число жертв стихийного бедствия возросло почти до 200 человек

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш от лица организации выразил готовность оказать Японии всю необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения, которое охватило юго-западные и центральные районы страны. Об этом рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генсек заявил, что ООН готова оказать помощь, если поступит соответствующая просьба", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Там же уточняется, что Гутерреш уже направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ письмо с соболезнования по поводу многочисленных жертв стихийного бедствия.

Между тем, количество погибших в результате наводнения, оползней и различных разрушений продолжает расти. На данный момент известно о 195 жертвах, также множество людей пострадали. Еще несколько десятков человек, по данным правительства, считаются пропавшими без вести. Порядка 70 тысяч военных, полицейских и пожарных продолжают разборы завалов и поиски пострадавших.

Десятки тысяч людей, которые сейчас вынуждены проживать в школьных спортзалах и других центрах временного содержания, также сталкиваются с серьезными проблемами. Температура воздуха в регионе достигает 30 градусов тепла. Вместе с повышенной влажностью такие погодные условия могут спровоцировать тепловой удар. В связи с этим власти поручили увеличить поставки питьевой воды, однако завалы на дорогах затрудняют выполнение поставленной задачи, передает bdnews24.

Напомним, мощные ливни обрушились на Японию на прошлой неделе. В результате в отдельных регионах страны началось наводнение, спровоцировавшее оползни.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что из-за разгула стихии была приостановлена работа многих предприятий, в том числе автомобильных заводов Mazda и Mitsubishi.