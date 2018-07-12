Макрон: Страны НАТО будут самостоятельно принимать решение по «Северному потоку-2»

СЕГОДНЯ 16:13 2018-07-12T16:13:34+03:00

Президент Франции прокомментировал нападки американского коллеги Дональда Трампа на проект нового газопровода из России в Германию

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Страны-члены НАТО должны самостоятельно принимать решение относительно своей позиции по проекту газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Брюсселе.

Комментируя нападки американского лидера Дональда Трампа на проект нового газопровода из России в Германию, Макрон отметил, что все союзники по НАТО имеют право высказать собственное мнение.

«Но решения страны принимают суверенно», - подчеркнул французский президент.

При этом Макрон заверил, что дебаты на саммите шли «в уважительном тоне», а Трамп не угрожал возможным выходом США из НАТО.

Как сообщал сайт «КП», с момента своего прибытия на саммит НАТО Дональд Трамп неоднократно критиковал партнеров по альянсу за поддержку проекта «Северный поток-2». Особенно президент США был раздосадован позицией Германии, которую он назвал «заложницей» энергетической политики Москвы.

Кроме того, Трамп в очередной раз напомнил, что Берлин не исполняет своих финансовых обязательств в рамках НАТО, но платит России «миллиарды долларов» за поставки газа.