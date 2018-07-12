2018-07-12T16:25:20+03:00
Политика

Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО

Ранее украинский президент заявлял, что планирует обсудить с американским коллегой его будущий саммит с российским лидером Владимиром Путиным
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В четверг, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры состоялись на полях саммита НАТО в Брюсселе, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

"Можем подтвердить, что встреча была", — цитирует источника агентство.

Собеседник добавил, что "ее детали (встречи) президент расскажет во время встречи со СМИ".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко заявлял, что планирует обсудить с американским коллегой его будущий саммит с российским лидером Владимиром Путиным, который пройдет в Хельсински 16 июля.

«Я надеюсь, будет возможность обсудить это (украинскую повестку) с Трампом», — сказал президент Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки должен «вернуть на верный путь» Владимира Путина.

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