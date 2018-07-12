Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО

СЕГОДНЯ 16:25 2018-07-12T16:25:20+03:00

Ранее украинский президент заявлял, что планирует обсудить с американским коллегой его будущий саммит с российским лидером Владимиром Путиным

Изменить размер текста: A A

В четверг, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры состоялись на полях саммита НАТО в Брюсселе, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

"Можем подтвердить, что встреча была", — цитирует источника агентство.

Собеседник добавил, что "ее детали (встречи) президент расскажет во время встречи со СМИ".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко заявлял, что планирует обсудить с американским коллегой его будущий саммит с российским лидером Владимиром Путиным, который пройдет в Хельсински 16 июля.

«Я надеюсь, будет возможность обсудить это (украинскую повестку) с Трампом», — сказал президент Украины.

Ранее Порошенко заявил, что Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки должен «вернуть на верный путь» Владимира Путина.