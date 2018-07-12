Порошенко провел встречу с Трампом на полях саммита НАТО
В четверг, 12 июля, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры состоялись на полях саммита НАТО в Брюсселе, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в администрации украинского президента.
"Можем подтвердить, что встреча была", — цитирует источника агентство.
Собеседник добавил, что "ее детали (встречи) президент расскажет во время встречи со СМИ".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Порошенко заявлял, что планирует обсудить с американским коллегой его будущий саммит с российским лидером Владимиром Путиным, который пройдет в Хельсински 16 июля.
«Я надеюсь, будет возможность обсудить это (украинскую повестку) с Трампом», — сказал президент Украины.
Ранее Порошенко заявил, что Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки должен «вернуть на верный путь» Владимира Путина.