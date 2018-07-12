СЕГОДНЯ 17:47 2018-07-12T17:47:16+03:00

Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки Фото: REUTERS

Президент США пообещал, что «разберется» с сирийским сюжетом и попросит российского лидера «больше не вмешиваться в выборы»

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп не ожидает слишком многого от встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая состоится в Хельсинки 16 июля.

«Мы едем на эту встречу, не рассчитывая на многое. Мы хотим разобраться с Сирией. Мы, конечно же, зададим ваш любимый вопрос про вмешательство в выборы», - сказал Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Глава американского государства также выразил уверенность, что Путин будет «отрицать вмешательство» в выборные процессы в иностранных государствах, но Трамп все равно пообещал поднять соответствующий вопрос и попросить российского президента «больше так не делать».

Кроме того, как ожидается, существенная часть беседы будет посвящена проблемам контроля над вооружениями, ситуации на Украине и российским энергетическим проектам в Европе.

«Я говорил, что очень обеспокоен газопроводом («Северный поток-2»), потому что он мне не нравится», - подчеркнул в этой связи Трамп.

Как сообщал сайт «КП», ранее хозяин Белого дома выразил надежду, что когда-нибудь ему удастся установить дружеские отношения с Владимиром Путины, которого Трамп охарактеризовал как «конкурента», а не «противника».