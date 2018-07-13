Трамп: Борис Джонсон был бы отличным премьер-министром Британии

СЕГОДНЯ 06:14 2018-07-13T06:31:07+03:00

Президент США выразил сожаление, что бывший мэр Лондона ушел с поста главы МИД, и надеется на его возвращение в британское правительство

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Президент США Дональд Трамп очень жалеет, что Борис Джонсон покинул пост министра иностранных дел Великобритании, но надеется, что бывший мэр Лондона вернётся в британское правительство и даже, возможно, возглавит его. Американский лидер считает, что Джонсон был бы «отличным» премьером.

«Мне очень жаль, что он покинул правительство, и я надеюсь, что он вернется. Я думаю, что он был бы отличным премьер-министром. Я думаю, у него есть все, что для этого требуется», - заявил глава Белого дома в интервью газете The Sun.

И тут же добавил, что не хотел бы «сталкивать лбами» Джонсона с действующим премьером страны Терезой Мэй: «Я всего лишь говорю, что он мог бы быть отличным премьер-министром».

«Я сильно уважаю Бориса. Я ему, конечно, тоже нравлюсь, он говорит хорошие вещи про меня», - похвастался Трамп.

К Терезе Мэй он тоже хорошо относится. По словам президента США, журналисты зря ему приписали нелестные отзывы о британском премьере: «Я никогда не говорил о ней ничего плохого, это фейк!»

«Я думаю, она приятный человек, я очень мило с ней лажу», - констатировал Трамп.

Как писал сайт kp.ru, ранее в том же интервью он говорил, что Мэй не слушает его советов по поводу Brexit и всё делает по-своему. То есть, неправильно. Трамп даже заявил, что мягкий вариант выхода Британии из ЕС «положит конец» крупным торговым отношениям королевства с Соединенными Штатами.

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