Трамп недоволен: Мэй не стала слушать его советов по Brexit

СЕГОДНЯ 04:28 2018-07-13T04:49:27+03:00

Тереза Мэй приветствует Дональда Трампа с супругой у входа в Бленхеймский дворец перед торжественным ужином в честь гостей из США Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

После общения с британским премьером Терезой Мэй глава Белого дома выразил недовольство тем, что глава правительства Великобритании не слушает его советов, по поводу того, как именно Соединенное Королевство должно выходить из ЕС.

«Я бы сделал это совсем по-другому. Я на самом деле сказал Терезе Мэй, как это нужно делать, но она меня не услышала», - заявил президент США в интервью газете The Sun.

По его словам, согласованный кабинетом Мэй вариант «мягкого» Brexit «положит конец» крупным торговым отношениям с Соединенными Штатами: Вашингтон просто откажется заключать с Лондоном соглашение о свободной торговле после его «развода» с Брюсселем.

«Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это убьет сделку», - пояснил Трамп.

Он добавил, что у Америки и так «достаточно сложностей с Евросоюзом», а «прямо сейчас» Штаты «принимают жесткие меры в отношении ЕС, потому что они нечестно относились к США в вопросах торговли».

Как ранее писал сайт kp.ru, разногласия между сторонниками и противниками «мягкого Brexit» привели к отставке двух ключевых министров. Свои посты оставили глава МИД Борис Джонсон и министр по выходу Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис.