Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО
В Сети появилась видеозапись нашумевшего выступления президента Украины Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Обсуждать это мероприятия стали после того, как журналист Юрий Ткачев опубликовал на своей странице в Facebook фотографию полупустого зала и сопроводил ее надписью: "Ваше мнение очень важно для нас". На снимке действительно было видно, что почти все стулья в помещении свободны, и лишь у самой сцены сидят несколько человек. Теперь же появилось видеодоказательство случившегося.
На записи видно, что Порошенко начинает свою речь со слов благодарности. Он говорит о том, что очень рад быть частью этого мероприятия и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество Киева и НАТО.
"Это абсолютно четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности", — подчеркнул президент.
Порошенко и пустота.Куда все подевались? Президент Украины на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Брюсселе ораторствовал в пустом зале