Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-14T19:23:46+03:00

Порошенко начал со слов благодарности за возможность выступить на саммите НАТО Фото: скриншот с видео

В ходе пресс-конференции украинский лидер увлеченно рассказывает о важной роли его страны в евроатлантической безопасности [видео]

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В Сети появилась видеозапись нашумевшего выступления президента Украины Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Обсуждать это мероприятия стали после того, как журналист Юрий Ткачев опубликовал на своей странице в Facebook фотографию полупустого зала и сопроводил ее надписью: "Ваше мнение очень важно для нас". На снимке действительно было видно, что почти все стулья в помещении свободны, и лишь у самой сцены сидят несколько человек. Теперь же появилось видеодоказательство случившегося.

На записи видно, что Порошенко начинает свою речь со слов благодарности. Он говорит о том, что очень рад быть частью этого мероприятия и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество Киева и НАТО.

"Это абсолютно четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности", — подчеркнул президент.