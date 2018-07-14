2018-07-14T19:23:46+03:00
В мире

Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО

В ходе пресс-конференции украинский лидер увлеченно рассказывает о важной роли его страны в евроатлантической безопасности [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Порошенко начал со слов благодарности за возможность выступить на саммите НАТОПорошенко начал со слов благодарности за возможность выступить на саммите НАТОФото: скриншот с видео
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В Сети появилась видеозапись нашумевшего выступления президента Украины Порошенко на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Обсуждать это мероприятия стали после того, как журналист Юрий Ткачев опубликовал на своей странице в Facebook фотографию полупустого зала и сопроводил ее надписью: "Ваше мнение очень важно для нас". На снимке действительно было видно, что почти все стулья в помещении свободны, и лишь у самой сцены сидят несколько человек. Теперь же появилось видеодоказательство случившегося.

На записи видно, что Порошенко начинает свою речь со слов благодарности. Он говорит о том, что очень рад быть частью этого мероприятия и выражает надежду на дальнейшее сотрудничество Киева и НАТО.

"Это абсолютно четкое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности", — подчеркнул президент.

Порошенко и пустота.Куда все подевались? Президент Украины на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО в Брюсселе ораторствовал в пустом зале

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