На Украине рассказали, почему нет смысла перевооружать армию танками «Оплот»
Бывший руководитель танкового взвода украинской армии Алексей Бобовников рассказал, почему Украине нет смысла перевооружать армию новыми танками "Оплот". Он отметил, что мощность завода, производящего эти машины, составляет только десять танков в год. Выходит, что на обеспечение бригады сотней танков у Киева уйдет десять лет.
"Пока мы перевооружим все вооруженные силы на "Оплоты", они уже устареют", — сказал Бобовников в интервью телеканалу "Эспресо TV".
По его словам, "Оплоты" не являются современными танками и нее имеют перспектив.
"Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен, нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк… Т-94", — добавил бывший военный.
Напомним, на международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии украинская команда заняла последнее место. Один из участников этой команды сообщил, что новые танки Т-84 "Оплот" сломались в первый день соревнований.