2018-07-15T23:15:48+03:00
Политика

На Украине рассказали, почему нет смысла перевооружать армию танками «Оплот»

По словам бывшего руководителя танкового взвода, чтобы обеспечить одну бригаду сотней машин, Киеву понадобится десять лет
Екатерина БОЛГОВА
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Украинский танк "Оплот". Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир СиндеевУкраинский танк "Оплот". Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Синдеев
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Бывший руководитель танкового взвода украинской армии Алексей Бобовников рассказал, почему Украине нет смысла перевооружать армию новыми танками "Оплот". Он отметил, что мощность завода, производящего эти машины, составляет только десять танков в год. Выходит, что на обеспечение бригады сотней танков у Киева уйдет десять лет.

"Пока мы перевооружим все вооруженные силы на "Оплоты", они уже устареют", — сказал Бобовников в интервью телеканалу "Эспресо TV".

По его словам, "Оплоты" не являются современными танками и нее имеют перспектив.

"Если мы сейчас его не можем поставить в войска, то через пятьдесят лет он нам не нужен, нам уже будет нужен какой-нибудь другой танк… Т-94", — добавил бывший военный.

Напомним, на международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge 2018 в Германии украинская команда заняла последнее место. Один из участников этой команды сообщил, что новые танки Т-84 "Оплот" сломались в первый день соревнований.

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